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Новости погоды

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В Поволжье сильные снегопады и метели будут продолжаться

ИА "Метеоновости" / 11:24 Четверг, 27 декабря

  Атмосферные фронты южного циклона принесли сильные снегопады в Поволжье. В Самаре 26 декабря выпали рекордные осадки, 12,7 мм. Предыдущий суточный максимум составлял 10 мм. В ночь на 27 декабря снег продолжался, но был не сильным, выпало еще 3 мм осадков. Сильные снегопады были также в Татарстане и в Саратовской области, сугробы за сутки подросли на 10-15 см, местами на 20 см. Кроме того, не обошлось без метели. Так, в Самарской области ветер усиливался до 19 м/с. В Саратовской области отмечался слабый гололед и изморозь, хотя диаметр отложений небольшой, до 3 мм.

В ближайшие двое суток зона сильных снегопадов с метелью переместится на север Поволжья. Это Пермский край, Кировская, Нижегородская области и Удмуртия. К тому же ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица. А на севере Пермского края сохранится сильное отложение гололеда и изморози. В Чердыне толщина снега и льда на проводах достигает 50 мм. / meteonovosti.ru /
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