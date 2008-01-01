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Новости погоды

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Из летописи погоды в Москве в предновогодние дни

ИА "Метеоновости" / 10:45 Четверг, 27 декабря

  Морозная погода сохраняется в столице почти с середины месяца. Температура держится ниже привычных значений на несколько градусов, в отдельные дни было холоднее нормы на 6-8 градусов. 26 декабря морозы немного ослабели, хотя температура оказалась на 1,5 градуса ниже нормальных значений. 27 декабря днем прогнозируется -6..-8 градусов.

Однако в среднестатическом декабре часто случаются оттепели. Например, 27 декабря в 2011 году было особенно тепло, +5,8 градуса. А в далеком 1907 году воздух в утренние часы остыл до -35,4 градуса. Следует отметить, что в 2011 году вторая половина декабря выдалась довольно теплой, температура воздуха превышала привычные показатели на несколько градусов. И такая погода держалась довольно длительное время. В 1919 году прошли осадки в виде снега и мокрого снега, выпало почти до 13 мм небесной влаги при месячной норме 56 мм. В прошлом, 2017 году температура воздуха была почти на 10 градусов выше нормы. Ночью и днем термометры показывали положительную температуру, термометры показали +2 с лишним градуса. Высота снега при оттепели уменьшилась с 12 см до 6 см. / meteonovosti.ru /
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