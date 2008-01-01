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Новости погоды
Морозы отступают с Урала
ИА "Метеоновости" / 10:08 Четверг, 27 декабря
Сильными морозами отметился сибирский антициклон в Уральском регионе. Так, в Екатеринбурге 24-26 декабря было аномально холодно, температура оказалась ниже нормальной на 11-12 градусов, по ночам было -23..-26 градусов, днем от -19 до -21 градуса. Но южный циклон и его атмосферные фронты принесут в Свердловскую область снег и ослабление морозов. 27 декабря днем мороз "теплее" по сравнению с предыдущей средой градусов на 5, будет около -14 градусов. Примерно с такими же дневными температурами и завершится нынешний год. В Новогоднюю ночь прогнозируют -17 градусов, днем 1 января -9. Кроме того, перед Новым годом подсыплет снежку. А 28 декабря на юге Свердловской области пройдет сильный снег. / meteonovosti.ru /
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