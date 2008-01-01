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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:24 Четверг, 27 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием восточной периферией антициклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -8..-6, по области -10..-5 градуса. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

В столичном регионе сохраняется умеренно морозная погода. Влажность воздуха по-прежнему высокая, атмосферное давление резко повысится и вернется к привычным значениям. Такие значительные колебания атмосферного давления неблагоприятны для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а именно, с вегето-сосудистой дистонией, гипертонией, частыми приступами мигрени. При повышенной влажности воздуха могут напомнить о себе больные суставы и позвоночник. Людям, входящим в группу риска, следует внимательнее следить за самочувствием. В случае ухудшения состояния рекомендуется прием медикаментозных препаратов, назначенных лечащим врачом.

Геомагнитный фон 27 декабря прогнозируется спокойный / meteonovosti.ru /
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