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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 26 декабря
Погоду в столичной области будет определять фронтальная зона атлантического циклона. При сплошной облачности местами станет сыпать небольшой снег. Температура воздуха в Москве -7.-9 градусов, по области -6..-11. Ветер южный, 2-7м/с. Относительная влажность воздуха 85-90%. / meteonovosti.ru /
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