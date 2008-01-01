Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
26 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 26 декабря

  Погоду в столичной области будет определять фронтальная зона атлантического циклона. При сплошной облачности местами станет сыпать небольшой снег. Температура воздуха в Москве -7.-9 градусов, по области -6..-11. Ветер южный, 2-7м/с. Относительная влажность воздуха 85-90%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-5
Чт.
27 дек.
-7
Пт.
28 дек.
-9
Сб.
29 дек.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Габороне		 -48
Усть-Нера

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Лампанг

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100