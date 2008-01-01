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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Среда, 26 декабря



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5 градусов, Северном -5..-6 градусов, Северо-восточном -5..-6 градусов, Восточном -6..-7 градусов, Юго-восточном -6..-7 градусов, Южном -5..-7 градусов, Юго-западном -6..-7 градусов, Западном -5..-7 градусов, Северо-западном -6 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -7 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -7..-9 градусов. / meteonovosti.ru /



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