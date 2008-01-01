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Новости погоды

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Погода северных областей России со снегом

ИА "Метеоновости" / 14:04 Среда, 26 декабря

  Циклоны подсыпают снега не только в центральных областях, но и на севере Европейской территории. Именно туда направлены усилия атлантических циклонов, да и один из южных вихрей доберется до Пермского края уже завтра, 27 декабря.

26 декабря ночью в Карелии ожидается сильный снег и метель, днем отложение мокрого снега. В Ленинградской области ночью сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. 27 и 28 декабря в Пермском крае пройдет сильный снег.

Но, в то же время из-за частого влияния циклонов погода не слишком морозная. Хотя и без оттепели. Так в ближайшую ночь, на 27 декабря в Ленинградской области и Карелии до -18 градусов. И даже на северо-востоке Коми не холоднее -13..-18 градусов. Вот только в Архангельской области ночной мороз усилится до -22 градусов. / meteonovosti.ru /
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