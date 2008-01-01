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Владивосток встретит Новый год без снега



ИА "Метеоновости" / 13:51 Среда, 26 декабря



В последний день уходящего года над Приморским краем будет располагаться гребень антициклона. Гребень антициклона усилит как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Минимальные значения температур воздуха понизятся до −12:−20 градусов, в горных районах до −35 градусов, а максимальные температуры повысятся до −5:−12 градусов, на северо-востоке до −16 градусов. Циклон покинет Охотское море, барические градиенты над Приморьем уменьшаться, и ветер стихнет. В первый день Нового года атмосферное давление над краем будет падать. В нижней тропосфере северные потоки поменяются на западные, и на Приморье будет поступать более тёплая воздушная масса. В крае потеплеет, и осадков не предвидится.



"Многие жители снег ждут, а многие его не хотят. Кого больше, трудно сказать. Снег для Владивостока не только радость, но и проблемы, а их совсем не хочется. Но это лирическое отступление. Почему снега до сих пор нет, мы уже с вами выяснили, когда он будет, не хочу забегать далеко вперед, но скажу, что до конца этой рабочей недели его пока не видно. При этом температурный фон будет испытывать умеренные колебания", - сказал в своем интервью глава Приморского Гидрометцентра, Борис Кубай. / meteonovosti.ru /



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