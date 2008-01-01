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На юге Восточной Сибири слишком морозно



ИА "Метеоновости" / 13:25 Среда, 26 декабря



25-28 декабря в Хакасии и в г. Абакан ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 12-17o. В Абакане резко похолодало еще 24 декабря, температура была ниже климатической нормы на 5,2 градуса. 25 декабря ночью мороз усиливался до -32 градусов, днем было -21. Это холоднее нормы уже на 11 градусов. Сильные морозы отмечаются в центральной части мощного сибирского антициклона, который пришелся, как раз на южные районы Красноярского края и Хакасию. Холодно не только здесь. А также в Тыве и центральных районах Красноярского края. В Кызыле мороз 25 декабря ночью усиливался до -35 градусов, в ночь на 26 декабря было еще холоднее, -36 градусов. Однако это не самый сильный мороз за всю историю метеонаблюдений. 26 декабря абсолютный минимум составляет -49,2 градуса за 1954 год. В Красноярске тоже похолодание произошло на этой неделе. Но сейчас температура колеблется, хотя и остается ниже нормы. Так 24 декабря минимальная температура в Красноярске была -35,6 градуса, 25 декабря -31,4 градуса, 26 декабря -29,5 градуса. Несмотря на некоторое ослабление морозов, это несколько холоднее нормы. / meteonovosti.ru /



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