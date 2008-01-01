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Штормовое предупреждение в Крыму оправдалось



ИА "Метеоновости" / 13:07 Среда, 26 декабря



Средиземноморский циклон принес ненастье на Крымский полуостров. Но уже вчера днем переместился в район Белгорода и отметился сильными снегопадами в Центральном Черноземье. А в Крыму накануне погода оставалась ветреной. В Алуште зафиксирован днем ветер до 24 м/с. Прошли и сильные осадки. В Симферополе за сутки 25 декабря выпало их рекордное количество, 15 мм. Предыдущее значение рекорда для этих суток 11,7 мм за 1965 год. Сегодня, 26 декабря циклон все дальше от Крыма. Сильных осадков не ожидается, лишь местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер местами 15-20 м/с. Похолодание, температура воздуха -1...-6, на южном побережье около 0, в горах до -9 градусов.



А вот 27 декабря с прохождением атмосферного фронта погода снова ухудшится. Ночью и утром ожидается снег с дождем, местами очень сильные



осадки, в отдельных районах туман, гололед, гололедица, отложение мокрого снега, в горах сильные гололедно-изморозевые отложения. Ветер ночью и утром еще сильнее, местами порывы до 23 м/с. Но теплее, в течение суток -2..+3 гр., в горах ночью и днем -3..-7 гр.



/ meteonovosti.ru /



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