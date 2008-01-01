Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:37 Среда, 26 декабря
В 12 часов в Москве облачная погода снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5..-6 градусов, Северном -5..-7 градусов, Северо-восточном -5..-6 градусов, Восточном -6..-7 градусов, Юго-восточном -6..-7 градусов, Южном -6..-7 градусов, Юго-западном -7..-8 градусов, Западном -6..-8 градусов, Северо-западном -6..-7 градусов.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -8 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -8..-9 градусов. / meteonovosti.ru /