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Декабрь богат снегом на территории Европейской России



ИА "Метеоновости" / 12:04 Среда, 26 декабря



Циклоны то с юга, то с запада подсыпают и подсыпают снега, и оттепелей было немного. Поэтому высота снега практически везде превышает норму.



К утру 26 декабря высота снежного покрова в столице, на ВДНХ составляет 28 см. На северо-западе столицы, в Тушино высота сугробов достигает 30 см, в Измайлово снега нападало 35 см. По области высота снежного покрова почти в тех же пределах - от 21 см в Клину до 33 см в Коломне. И днем 26 декабря скандинавский циклон добавит еще 1-2 см. Снега в регионе под Новый год будет, как в конце зимы!



Засыпана снегом и большая часть Европейской территории, кроме самых южных районов. Больше всего снега на западе Черноземья: в Курске 44 см, в Белгороде 50 см!



26 декабря граница снежного покрова проходит по северу Ростовской области, югу Волгоградской области и востоку Астраханской области. В Ростове-на-Дону и в Астрахани снега нет. А в Волгограде нападало снега 18 см, и этот снег сохранится до конца года.



В предгорных и горных районах Краснодарского края снега пока немного, 5-12 см. В районе Красной поляны снега больше, 25 см, на метеостанции Горячий ключ 21 см. В горах Северного Кавказа снега еще больше. На Клухорском перевале 73 см, в высокогорье до 80 см.



Средиземноморские циклоны, проходя южные регионы России в оставшиеся дни Старого года - гарантия будущих снегопадов. Так что, без снега на Новый год не останутся и жители юга нашей страны. / meteonovosti.ru /



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