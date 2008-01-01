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Поволжье заметет снегом



ИА "Метеоновости" / 11:32 Среда, 26 декабря



Южный циклон, пройдясь сильным снегом по Центральному Черноземью, направил свои усилия на Поволжье. В Саратовской области с вечера начался сильный снег, за ночь выпало до 9 см снега. Наблюдались гололедные явления. В частности, нарастание гололеда составило от 2 до 5 мм. В Саратове отмечался замерзающий туман. Это скопление в воздухе переохлажденных капель воды или смеси капель воды с кристаллами льда, образующихся при низкой температуре в результате охлаждения влажного воздуха, которое приводит к уменьшению горизонтальной видимости до 1000 м и менее. Конечно, замерзающий туман порой выглядит не столь драматично, как обычный. Но видимость значительно уменьшается, что может привести к перебоям в работе аэропортов.



Циклон в течение дня 26 декабря будет оказывать влияние, кроме Саратовской области, и на другие приволжские регионы. В Самарской области и в Татарстане тоже сильный снег. Снегопады в Поволжье будут сопровождаться метелью, местами ожидается гололед, ветер до 20 м/с. 27 декабря непогода задержится в Татарстане и ожидается в Башкирии и Пермском крае, куда направятся атмосферные фронты бывшего южного циклона. / meteonovosti.ru /



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