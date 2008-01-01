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Циклон принес рекордные осадки на Камчатку



ИА "Метеоновости" / 11:18 Среда, 26 декабря



Атмосферный фронт циклона, кружащего над Охотским морем, приблизился к югу Камчатки. В Петропавловске-Камчатском за 25 декабря выпало рекордное количество осадков, 30 мм. Предыдущий рекорд для этих суток, 24,4 мм отмечался в 1954 году. Ветер усиливался до 23 м/с. Школьники в Петропавловске-Камчатском второй день не посещают занятия из-за непогоды.



Погода начала портиться с начала недели, шел снег, дул сильный ветер. И вот к региону подошел новый циклон, который и принес на полуостров обильный снегопад и штормовой ветер. Температура в Петропавловске-Камчатском повысилась 25 декабря до 1,5 градуса. Хотя накануне было морозно, максимальный термометр показал -7,6 градуса. И вот снова подморозило. Из-за колебаний температуры и большого количества выпавших осадков произошло обледенение взлетно-посадочной полосы в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Это привело к временному нарушению графика вылетов и прилета.



Тем временем, погода на юге Камчатского края еще сегодня до конца суток будет ненастной. Сильный снег и ветер на побережье 22-27 м/с. затем небольшой перерыв и 28 декабря снова ухудшение погоды. / meteonovosti.ru /



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