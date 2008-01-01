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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:13 Среда, 26 декабря



Настоящая снежная зима, наконец-то, установилась в столичном регионе. Температура воздуха на 2-3 градуса ниже привычных значений. Среднесуточная температура 26 декабря составляет -7,4 градуса. Но год на год не приходится, поэтому случаются как оттепели, так и сильные морозы. Например, в далеком 1888 году воздух в утренние часы остыл до -36,7 градуса, а в 2011 и 2015 годах было тепло, +3,6 градуса. Следует отметить, что в 2011 и в 2015 вторая половина декабря выдалась довольно теплой, температура воздуха превышала привычные показатели на несколько градусов. И такая погода держалась довольно длительное время.



В 2010 году прошли осадки в виде снега и мокрого снега, выпало до 10 мм небесной влаги. В 2002 году мели метели.



В прошлом, 2017 году температура воздуха была на 6 градусов выше нормы. Ночью термометры показали -7,4 градуса, а днем +3,4 градуса. Прошли осадки в виде снега и мокрого снега, выпало до 3 мм в жидком эквиваленте. Высота снега увеличилась с 10 до 12 см.



Сегодня днем при облачной погоде временами будет приниматься снег. Термометры покажут -7..-9 градусов, скорость южного ветра 3-8 м/с. Высота снежного покрова в столице местами превышает 30 см. / meteonovosti.ru /



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