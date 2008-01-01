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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:31 Среда, 26 декабря

  После небольшого перерыва на смену одному снежному циклону спешит другой, зародившийся в районах Скандинавии. Именно он и его атмосферные фронты будут сегодня оказывать влияние на территорию Москвы и Московской области. При облачной погоде временами будет идти снег, наиболее интенсивный в вечерние часы. Максимальная температура воздуха в Москве составит -9..-7, по области -11..-6 градусов. Атмосферное давление упадет до 739 мм рт. ст., что будет существенно ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.

Высокая влажность воздуха и колебания атмосферного давления остаются факторами риска для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми проблемами, особенно с неустойчивыми сосудистыми реакциями (вегето-сосудистая дистония, гипертония, мигрень, вегетативные расстройства, приступы бронхоспазма, а также обострения суставной патологии). Это привычные симптомы обострений для метеозависимых людей при влажно-прохладных погодных условиях, что требует постоянного контроля и приема медикаментов назначенных врачом. / meteonovosti.ru /
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