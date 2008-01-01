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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:29 Вторник, 25 декабря
Погоду в столичной области будет определять барическая седловина. При сплошной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -8.-10 градусов, по области -7..-12. Ветер северный, слабый. Относительная влажность воздуха 80-85%. / meteonovosti.ru /
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