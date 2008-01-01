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Новости погоды

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Дальний Восток во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 14:12 Вторник, 25 декабря

  Активный циклон, центр которого располагался в акватории Охотского моря близ Камчатки, стал причиной снегопадов и метелей на всем побережье. В ночь на 25 декабря на севере Хабаровского края прошел сильный снег, количество осадков составило 11 мм. При резком порывистом ветре (до 23 м/с) поднимались метели. Сильный снег, до 17 мм небесной влаги, наблюдался и на Курильских островах. На Камчатке порывы ветра достигали 25 м/с, поднималась метель.

26 декабря циклонический вихрь продолжит кружить над акваторией Охотского моря. Заметное ухудшение погоды ожидается в Магаданской области и на Камчатке. / meteonovosti.ru /
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