Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
25 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Теплое Рождество в Италии

ИА "Метеоновости" / 14:01 Вторник, 25 декабря

  В Италии, во владениях области повышенного давления тепло и солнечно. Не обходится без небольших дождей, поскольку влияние на погоду оказывают атмосферные фронты, пересекающие регион. А температура воздуха превышает привычные показатели. В Милане 24 декабря воздух прогрелся до 16,8 градуса. Столь теплой погоды в городе не было очень давно. Даже в прошлом году, когда также был перекрыт многолетний максимум, воздух прогрелся лишь до 12,5 градуса.

26 декабря антициклон сохранит влияние в Италии. Осадков здесь не ожидается, температура воздуха в ночные часы 3..8 тепла, днем 11..16 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-9
Ср.
26 дек.
-9
Чт.
27 дек.
-7
Пт.
28 дек.
-9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Кимберли		 -49
Витим

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Балешвар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100