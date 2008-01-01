Новости погоды
Теплое Рождество в Италии
ИА "Метеоновости" / 14:01 Вторник, 25 декабря
В Италии, во владениях области повышенного давления тепло и солнечно. Не обходится без небольших дождей, поскольку влияние на погоду оказывают атмосферные фронты, пересекающие регион. А температура воздуха превышает привычные показатели. В Милане 24 декабря воздух прогрелся до 16,8 градуса. Столь теплой погоды в городе не было очень давно. Даже в прошлом году, когда также был перекрыт многолетний максимум, воздух прогрелся лишь до 12,5 градуса.
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26 декабря антициклон сохранит влияние в Италии. Осадков здесь не ожидается, температура воздуха в ночные часы 3..8 тепла, днем 11..16 градусов. / meteonovosti.ru /