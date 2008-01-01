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Сибирь - территория контрастов



ИА "Метеоновости" / 13:37 Вторник, 25 декабря



В Сибири сохраняется не типичное распределение температуры воздуха. В южных районах аномалия температуры отрицательная, до 16 градусов. Здесь хозяйничает антициклон и в ночные часы при ясном небе воздух выхолаживается до -45 ..-50 градусов. А на севере температура воздуха гораздо выше привычных значений, на 12-14 градусов. Такой температуре север Сибири обязан теплым секторам атлантических циклонов. И снова не обошлось без температурных рекордов. В минувший день, 24 декабря, на острове Визе термометры показали -2,1 градуса, на мысе Челюскин -4,3 градуса. Ранее такая высокая температура здесь отмечалась в 2004 году. Но в том году на острове Визе было -2,4 градуса, а на мысе Челюскин -6,7 градуса.



Подобное распределение температуры сохранится в Сибири 26 и 27 декабря. Не исключены очередные температурные рекорды. / meteonovosti.ru /



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