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Новости погоды

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Погодный коллапс на юге ЕТР

ИА "Метеоновости" / 13:05 Вторник, 25 декабря

  Очередной южный циклон, который усилился над Балканами, принес непогоду на юг ЕТР. Первыми удар стихии примет Крым, а затем непогода накроет Краснодарский край и Ростовскую области.

В текущем месяце южные районы России неоднократно страдают от южных циклонов. Только за прошедшие сутки с похожим атмосферным вихрем в Крыму в виде дождя выпало до 30 мм небесной влаги. Порывы ветра на побережье достигали 23 м/с. В Краснодарском крае в Анапе ветер был еще сильнее, до 28 м/с в порывах. А осадков было меньше, до 14 мм. В Ростовской области ветер в порывах усиливался до 17 м/с.

Следующий циклонический вихрь будет двигаться в юго-восточном направлении, постепенно заполняться. До конца дня 25 декабря в Крыму действует штормовое предупреждение, порывы ветра на полуострове достигнут 20-25 м/с, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. 26 декабря регион окажется в барическом гребне. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица. Северо-западный ветер ослабеет до 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. И похолодает: ночью и днем -1...-6., на южном побережье около 0, в горах в течение суток -7...-9 градусов.

В Краснодарском крае, куда также распространится влияние барического гребня, тоже ожидается понижение температуры. Днем -1..+4, на побережье +3..+8. На большей части территории пройдут осадки, местами сильные и очень сильные, в виде снега и мокрого снега, местами сильное налипание мокрого снега. На черноморском побережье в районе Сочи прогремят грозы, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с, на побережье до 22 м/с.

Такая погода создаст много проблем жителям в канун Нового года. Работы прибавится коммунальным службам и энергетикам.  / meteonovosti.ru /
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