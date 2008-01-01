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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 25 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -7..-8 градусов, Северном -8..-9 градусов, Северо-восточном -8..-9 градусов, Восточном -7..-9 градусов, Юго-восточном -7..-8 градусов, Южном -7..-8 градусов, Юго-западном -8..-9 градусов, Западном -8..-9 градусов, Северо-западном -8..-9 градусов.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -9..-10 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -8..-9 градусов. / meteonovosti.ru /



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