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Новости погоды

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Сильный снег на юге Центрального района

ИА "Метеоновости" / 11:53 Вторник, 25 декабря

  Южный циклон, который существенно повысил высоту снежного покрова в столичной области, сильным снегом прошелся по ряду областей Центрального района. Днем 24 декабря сильные снегопады отмечались в Калужской, Тульской и Рязанской области. За 12 часов здесь выпало 6-7 мм осадков, а высота снежного покрова достигла 39 см.

Во вторник, 26 декабря, пока циклон будет заполняться над Костромской областью, снежка еще немного прибавится. Но на высоте снега это не скажется.

Следующую значимую порцию снега принесет новый южный циклон, зона осадков которого подойдет к Центральному району в среду после полудня. И за день и следующую ночь выпадет еще 2-5 мм осадков. И лишь днем в четверг осадки прекратятся. / meteonovosti.ru /
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