Новости погоды
50 градусный мороз на широте Санкт-Петербурга
ИА "Метеоновости" / 11:51 Вторник, 25 декабря
Сильные морозы охватили всю Сибирь и большую часть Дальнего Востока. Но если в Западной Сибири минимальная температура воздуха достигала -35..-40 градусов, то в Восточной местами отмечались и 50 градусные морозы.
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В ночь на 25 декабря самым холодным местом России стал поселок в Иркутской области, Ика. Там температура понизилась до -53,9 градуса. И это на широте Санкт-Петербурга!
Столь сильные морозы обусловлены мощным антициклоном, который охватил всю Сибирь. Хорошо, что в условиях антициклона здесь стоит штилевая погода, потому что даже при небольшом ветре, до 5 м/с, такие морозы воспринимались бы как катастрофические, 70 градусные! / meteonovosti.ru /