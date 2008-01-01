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50 градусный мороз на широте Санкт-Петербурга



ИА "Метеоновости" / 11:51 Вторник, 25 декабря



Сильные морозы охватили всю Сибирь и большую часть Дальнего Востока. Но если в Западной Сибири минимальная температура воздуха достигала -35..-40 градусов, то в Восточной местами отмечались и 50 градусные морозы.



В ночь на 25 декабря самым холодным местом России стал поселок в Иркутской области, Ика. Там температура понизилась до -53,9 градуса. И это на широте Санкт-Петербурга!



Столь сильные морозы обусловлены мощным антициклоном, который охватил всю Сибирь. Хорошо, что в условиях антициклона здесь стоит штилевая погода, потому что даже при небольшом ветре, до 5 м/с, такие морозы воспринимались бы как катастрофические, 70 градусные! / meteonovosti.ru /



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