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Снега в Москве прибавилось



ИА "Метеоновости" / 10:48 Вторник, 25 декабря



Настоящая снежная зима пришла в столицу. Снегопады начались еще вчера, 24 декабря. Снег украсил улицы города, но при этом заметно осложнил жизнь автомобилистам и пешеходам. Ведь к утру 25 декабря высота снежного покрова в столице (по данным станции ВДНХ) увеличилась на 5 см и составляет 29 см. Больше снега, 36 см, было только в 2005 году.



Снег в Москве продолжается. И по прогнозам синоптиков, высота снега к утру 26 декабря может увеличиться еще на 3-4 см. / meteonovosti.ru /



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