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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:27 Вторник, 25 декабря
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 14 по 24 декабря была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до сабо возмущенного.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 25 декабря-2 января солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. 28-31 декабря ожидается усиление активности. / meteonovosti.ru /
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