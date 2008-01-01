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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:49 Вторник, 25 декабря

  Снежный циклон покинет столицу и область и, смещаясь к Костромской области, заполнится. В Московии, ненадолго, наступит передышка в снеге. При облачной погоде в начале дня еще местами покружит слабый снег. Ветер северных румбов подует со скоростью 2-7 м/с. Максимальная температура в Москве -9..-7, по области -12..-7 градусов. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Основным неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей станет рост атмосферного давления (после его падения накануне). На колебания атмосферного давления негативно отреагируют люди, перенесшие сосудистые кризы, страдающие как гипертонией, так и гипотонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, собственным неустойчивым артериальным давлением. А отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей. Даже вполне здоровые люди могут испытывать в этот день недомогание. Специалисты рекомендуют иметь под рукой рекомендованные лечащим врачом препараты. / meteonovosti.ru /
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