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Глубокий снег в декабре для Подмосковья не редкость
ИА "Метеоновости" / 13:51 Понедельник, 24 декабря
Южные циклоны, пересекая столичный регион, больше всего снега в декабре оставляли на юге и востоке Подмосковья. В понедельник, 24 декабря, в Коломне высота снежного покрова достигла 30 см, в Черустях 28, в Серпухове 27 см.
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Столь глубокий снег для этих районов не редкость, бывало и больше. За последние 40 лет было 5 подобных случаев: в 1987, 1988, 2000, 2001 и 2005 годах. Самым глубоким снегом отличился 1988год, к 24 декабря высота снежного покрова в Коломне достигала 31 см, а 31декабря увеличилась до 48 см.
В Москве самый глубокий предновогодний снег лежал в 1919 году, на 24 декабря высота его достигала 47см. / meteonovosti.ru /