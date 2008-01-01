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Крым на Новый Год окажется под снегом



ИА "Метеоновости" / 13:36 Понедельник, 24 декабря



Южные циклоны и сопровождающие их атмосферные фронты, не оставляют без внимания и Крымский полуостров, который обеспечивают осадками разной интенсивности и продолжительности, накануне в районе Ай-Петри ветер усиливался в порывах до штормового, 24 м/с.



Во вторник очередной южный циклон нагрянет в Крым. Ночью и утром ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами осадки очень сильные, ветер окрепнет в порывах 10-15 м/с, а местами и до штормового, 20-25 м/с. Днем, по мере продвижения циклона, в отдельных районах будет лепить мокрый снег, снег, местами сформируются туманы, гололед, гололедица, отложение мокрого снега, ветер северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура ночью и днем 0..+5, в горах -2..-7.



30 и 31 декабря в Крыму мокрый снег, снег, ночью от -4 до +1, днем 0..+5 градусов.



1 и 2 января 2019 года ожидается усиление осадков (снег, мокрый снег), ночью подморозит до -1..-6, днем от -1 до +4 градусов. / meteonovosti.ru /



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