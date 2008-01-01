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Новости погоды

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На Черноморском побережье дожди, дожди, дожди

ИА "Метеоновости" / 13:24 Понедельник, 24 декабря

  Южный циклон, обладающий огромными запасами влаги, буквально залил дождями Краснодарский край. Особенно много досталось Черноморскому побережью. Накануне на метеостанции Горный прошел очень сильный дождь, налило до 97 мм, на Красную Поляну вылилось 26 мм, Адлер 38, Сочи 49 мм. В районе Анапы ветер усиливался в порывах до 21 м/с.

В предстоящие два-три дня в Краснодарском крае сохранится сырая погода с осадками, местами сильными, на черноморском побережье в районе Джубга-Туапсе - гроза, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, на черноморском побережье в районе Джубга-Сочи до 23-25 м/с, а по западной половине Краснодарского края и вовсе до 30 м/с.

Сильные дожди могут спровоцировать подъем уровня воды в реках, что в свою очередь может вызвать подтопления. / meteonovosti.ru /
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