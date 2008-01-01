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Католическое Рождество в Европе без снега и мороза



ИА "Метеоновости" / 12:58 Понедельник, 24 декабря



В выходные дни погода в центральной Европе была пасмурной, ветреной и дождливой. Сильные дожди прошли в Германии, где и выпало более 20 мм осадков. Зона осадков накрыла Австрию и Францию, и здесь за сутки выпадало до 22 мм. Самые сильные осадки в виде снега обрушились на Швейцарию, на северо-востоке страны, в горах выпало более 130 мм осадков, да еще и ветер усиливался до 25 м/с.



В ближайшие сутки, стараниями антициклона, погода в странах центральной Европы, кроме Германии и Польши, станет улучшаться. Во Франции без осадков, днем в Париже +4..+6 градусов. В Венгрии до 5 тепла и тоже без осадков. В Мадриде солнечно и тепло, +12..+14. В Германии и Австрии сохранится пасмурная погода с дождем, днем около +5 градусов. Британские острова окажутся в теплом секторе атлантического циклона, на севере вероятные дожди, в Лондоне солнечно и без осадков, днем воздух прогреется до 5..7 градусов.



Даже в странах Скандинавии ждать "Белого" Рождества в этом году можно только на севере. Лишь в Финляндии погода будет соответствовать "классическому" Рождеству! В Хельсинки лежит снег, высотой около 10 см, и легкий морозец: в ночь на 25 декабря до -5..-7 градусов и днем около -1. / meteonovosti.ru /



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