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В Москве последняя неделя года с морозцем и снежком



ИА "Метеоновости" / 12:27 Понедельник, 24 декабря



погода в столичном регионе формируется под влиянием южного циклона. На его северной окраине в Москве и области сыпет снег. Но во вторник циклон окажется восточнее столичного региона, над Рязанской областью, а затем сместится на Ивановскую область, где и заполнится. В течение всей рабочей недели московская земля будет находиться в тыловой части высотной ложбины, местами продолжит подсыпать небольшой снег, и ожидаются небольшие морозы.



Во вторник при облачной погоде ночью время от времени еще будет приниматься снег, в ранние утренние часы в Москве подморозит до -9..-11, по области до -14 градусов. Днем снег ослабеет и уже местами, в столице около -8, в Подмосковье от 7 до 12 мороза. Ветер 2-5 м/с. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 1-2 градуса.



С середины недели никаких резких изменений в погоде не предполагается. Небо будет закрыто облаками, из которых станет приниматься небольшой снежок. По ночам сохранится мороз: в Москве -10..-12, по области до -15, днем в столице -6..-8, в Подмосковье до -10 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется ниже многолетних значений на 2-3 градуса.



Высота снежного покрова в Москве и Подмосковье немного увеличится. Снег станет более пушистым, что добавит новогоднего настроения! / meteonovosti.ru /



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