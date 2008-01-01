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Новости погоды

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На Дальнем Востоке сильные снегопады и метели

ИА "Метеоновости" / 11:41 Понедельник, 24 декабря

  Накануне очередной циклон вышел на север Хабаровского края, где и отметился сильными снегопадами, выпало до 11 мм осадков, ветер усиливался в порывах до 21 м/с. Влияние циклона сказалось и на Сахалине, в ночь на понедельник это выразилось в усилении ветра в порывах до 21 м/с. Еще сегодня на северном побережье Хабаровского края будут продолжаться сильные снегопады, кружить метели при штормовом ветре 20-25 м/с.

Во вторник центр атмосферного вихря переместится на север Сахалина. В течение предстоящих трех дней на севере Хабаровского края снегопады, местами сильные, метели, на побережье сильный ветер до 20-23 м/с. Зона сильных снегопадов охватит север и центр Сахалина, разыграются метели, ветер окрепнет в порывах 17-22 м/с. В ночь на вторник сильный снег обрушится на север Курильской гряды, при штормовом ветре, 18-23 м/с, поднимутся метели. Снегопады разной интенсивности и продолжительности при порывистом ветре задержатся на Курилах до четверга. / meteonovosti.ru /
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