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На Дальнем Востоке сильные снегопады и метели



ИА "Метеоновости" / 11:41 Понедельник, 24 декабря



Накануне очередной циклон вышел на север Хабаровского края, где и отметился сильными снегопадами, выпало до 11 мм осадков, ветер усиливался в порывах до 21 м/с. Влияние циклона сказалось и на Сахалине, в ночь на понедельник это выразилось в усилении ветра в порывах до 21 м/с. Еще сегодня на северном побережье Хабаровского края будут продолжаться сильные снегопады, кружить метели при штормовом ветре 20-25 м/с.



Во вторник центр атмосферного вихря переместится на север Сахалина. В течение предстоящих трех дней на севере Хабаровского края снегопады, местами сильные, метели, на побережье сильный ветер до 20-23 м/с. Зона сильных снегопадов охватит север и центр Сахалина, разыграются метели, ветер окрепнет в порывах 17-22 м/с. В ночь на вторник сильный снег обрушится на север Курильской гряды, при штормовом ветре, 18-23 м/с, поднимутся метели. Снегопады разной интенсивности и продолжительности при порывистом ветре задержатся на Курилах до четверга. / meteonovosti.ru /



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