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Новости погоды

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Арктическое побережье Якутии заметают метели

ИА "Метеоновости" / 11:15 Понедельник, 24 декабря

  Вот уже который день на арктическом побережье Якутии наблюдаются продолжительные метели при ветре в порывах до 23 м/с. Причиной тому циклон, который располагается вблизи архипелага Северная Земля.

Сегодня циклон углубится, давление в центре понизится и составит 985 гПа и во вторник будет засыпать снегом, ветер окрепнет до 10-15 м/с, а местами достигнет штормовой силы, 20-25 м/с.

Штормовая погода на арктическом побережье Якутии продержится до середины недели. / meteonovosti.ru /
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