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Некоторые сведения из погодного архива



ИА "Метеоновости" / 10:10 Понедельник, 24 декабря



В Москве день 24 декабря, канун католического Рождества, отметился в 1892 году сильным морозом: до -37,8 градуса, а вот в ближайшей истории, в 2015 году, случился абсолютный максимум температуры для этой даты: +9,0 градуса. Обильными осадками "прославился" 1995 год, выпало 13,7 мм осадков.



В 2014 году этот день ознаменовался аномальным теплом в Центрально-Черноземном районе: были перекрыты абсолютные значения максимальной температуры в Брянске 9,4o, Курске 8,7o, Орле 6,5o, Белгороде 8,6o, Липецке 8,3o, Воронеже 9,2o, Тамбове 8,7o и Волгограде 9,1o.



И в Поволжье был установлен рекорд максимальной температуры в Саратове: + 9,3o. На Кавказе такая же история случилась в Нальчике: 16,2o. / meteonovosti.ru /



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