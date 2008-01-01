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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:45 Понедельник, 24 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве -6..-4, по области -9..-4 градуса. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



В столичном регионе температура воздуха немного выше привычных значений. Атмосферное давление продолжит падать, фон его пониженный. Влажность воздуха останется повышенной. При таком сочетании метеопараметров могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. Не исключены обострения ревматоидных заболеваний и другие сезонные обострения. Понижение атмосферного давления так же может стать неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей. Ухудшение самочувствия могут испытывать люди с патологиями сердца и сосудов. Хуже всего придется тем, кто перенес сосудистые кризы, страдающим как гипертонией, так и гипотонией, вегето-сосудистой дистонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов головного мозга, нарушениями сердечного ритма. / meteonovosti.ru /



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