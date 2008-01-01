Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
24 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:45 Понедельник, 24 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве -6..-4, по области -9..-4 градуса. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

В столичном регионе температура воздуха немного выше привычных значений. Атмосферное давление продолжит падать, фон его пониженный. Влажность воздуха останется повышенной. При таком сочетании метеопараметров могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. Не исключены обострения ревматоидных заболеваний и другие сезонные обострения. Понижение атмосферного давления так же может стать неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей. Ухудшение самочувствия могут испытывать люди с патологиями сердца и сосудов. Хуже всего придется тем, кто перенес сосудистые кризы, страдающим как гипертонией, так и гипотонией, вегето-сосудистой дистонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов головного мозга, нарушениями сердечного ритма. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
-9
Пн.
24 дек.
-6
Вт.
25 дек.
-8
Ср.
26 дек.
-9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Клонкарри		 -53
Хабардино

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Веравал

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100