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Новости погоды

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В Краснодарском крае погода ухудшается

ИА "Метеоновости" / 13:11 Воскресенье, 23 декабря

  К восточным берегам Черного моря подходит атмосферный фронт, он уже начинает проливать дожди, но пока не везде. И усиливается ветер, в районе Анапы до 19 м/с.

В понедельник, 24 декабря погода будет совсем некомфортной. На большей части территории Южного федерального округа осадки в виде дождя и снега, в Адыгее, а также 23-25 декабря в Краснодарском крае, утром и днем 25 декабря в Ростовской области, днем 25 декабря и в ночь на 26 декабря Волгоградской области сильные осадки. В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер в основном юго-восточный и юго-западный 7-12 м/с, местами

по округу порывы 15-20 м/с, 24-25 декабря на черноморском побережье до 23-25 м/с, ночью и утром в районе Анапа-Джубга до 28 м/с. / meteonovosti.ru /
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