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Новости погоды

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Стихия в Крыму будет бушевать два дня

ИА "Метеоновости" / 13:00 Воскресенье, 23 декабря

  Власть над погодой Крымского полуострова захватил циклон с центром над Минском, побережью Черного моря досталась его южная часть. В средней тропосфере (на высотах около 5 км) барическая ложбина, а ось ложбины проходит через Крым. Такая ситуация является очень неблагоприятной, и чревата выпадением обильных осадков. И они уже идут, пока в виде дождя при температуре около +10 градусов. Но наступающей ночью температура понизится до +2..+4 градусов, а местами до 0..-1. Усилится ветер до 12 м/с, местами до 15-20 м/с, а днем до 20-25 м/с. И сильные дожди переходящие в мокрый снег, местами очень сильные осадки. Точно такая же погода ожидается во вторник, 25 декабря, а ослабление осадков до умеренных и ветра до 15-20 м/с, будет лишь в среду, 26 декабря. / meteonovosti.ru /
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