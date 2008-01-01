

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Стихия в Крыму будет бушевать два дня



ИА "Метеоновости" / 13:00 Воскресенье, 23 декабря



Власть над погодой Крымского полуострова захватил циклон с центром над Минском, побережью Черного моря досталась его южная часть. В средней тропосфере (на высотах около 5 км) барическая ложбина, а ось ложбины проходит через Крым. Такая ситуация является очень неблагоприятной, и чревата выпадением обильных осадков. И они уже идут, пока в виде дождя при температуре около +10 градусов. Но наступающей ночью температура понизится до +2..+4 градусов, а местами до 0..-1. Усилится ветер до 12 м/с, местами до 15-20 м/с, а днем до 20-25 м/с. И сильные дожди переходящие в мокрый снег, местами очень сильные осадки. Точно такая же погода ожидается во вторник, 25 декабря, а ослабление осадков до умеренных и ветра до 15-20 м/с, будет лишь в среду, 26 декабря. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



