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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:34 Воскресенье, 23 декабря

  Циклон, формирующий условия погоды в столице находится западнее, в районе Минска. На его восточной окраине облачно, идет небольшой снег. температура в Москве в основном около -8 градусов. В Тушино -7,4, на станции ВДНХ -7,5, на Воробьевых горах -7,6, на Балчуге -6,7. На территории Новой Москвы такие условия погоды. Ветер восточной четверти, слабый, относительная влажность воздуха около 90%, атмосферное давление в пределах нормы: 745-748 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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