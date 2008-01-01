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Снегопады в центре России



ИА "Метеоновости" / 12:20 Воскресенье, 23 декабря



Текущий декабрь в Центральной России радует жителей белым пушистым снегом. Но не все наслаждаются настоящими зимними пейзажами. Трудно приходится тем, кто в эти дни в дороге. Пробки создаются не только из-за обилия машин в предпраздничные дни, но и из-за снежных завалов, наледей и снежных накатов. А прирост снега продолжается.



В ночь с 22 на 23 декабря в Смоленской области выпало до 7 мм осадков, в Московской области до 6 мм, в Брянской и Владимирской областях до 8 мм. По последним данным количество осадков на большей части ЕТР составляет до 70-80% от климатической нормы.



Обильные снегопады прошли в Черноземье, и они будут продолжаться. Осадки ожидаются в виде снега и мокрого снега, местами сильные. Виновником снегопадов станет атмосферный фронт украинского циклона. Циклон раскрутился до больших высот и простоит на месте всю первую половину недели. При адвекции теплого воздуха с юго-запада температура местами будет повышаться в Черноземье до 0..+2 градусов, в центральных областях России до -2..-5 градусов. При таких условиях возможно образования гололедных явлений, возникновения туманов. Так что автомобилистам нужно готовиться к скользким дорогам и плохой видимости. / meteonovosti.ru /



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