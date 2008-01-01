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Аномальные морозы на Чукотке



ИА "Метеоновости" / 11:42 Воскресенье, 23 декабря



Весь текущий декабрь на большей части Чукотки холоднее обычного, и особенно во второй половине месяца. Так в Певеке средняя температура, начиная с 14 числа, ниже нормы на 10..-12 градусов. И это объясняется не только полярной ночью, но и стабильным северным направлением ветра. Он дует по восточной периферии антициклона. При ясном небе нет никакой защиты от вымораживания приземного слоя воздуха. И такое положение сохранится в начале новой недели. На большей части Чукотского а.о. почти без осадков, и ветер слабый, за исключением юго-восточных районов, температура в основном ниже -30 градусов, на западе местами до -38,-43 градусов, и только на восточном побережье до -22 градусов. / meteonovosti.ru /



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