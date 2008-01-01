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Погода в Хакасии станет спокойнее



ИА "Метеоновости" / 11:24 Воскресенье, 23 декабря



У южных границ сибирского региона уже несколько дней условия погоды диктует соседство циклона, с центром чуть севернее Красноярска и монгольского антициклона. Метели продолжаются в Хакасии уже более трех суток. На станции Ненастная, ветер в порывах в ночь с 22 на 23 декабря усиливался до 33 м/с, в Абакане до 14 м/с.



Шел снег, с количеством до 4..6 мм в жидком эквиваленте. Высота снежного покрова колеблется от 10 см до 65 см. Этот метеопараметр значительно зависит от рельефа, который в Хакасии весьма сложный. Так в Абакане высота снега не превышает 1 см, а на станции Оленья Речка 65 см.



В понедельник, 24 декабря, центр циклона уходит к Байкалу, и погода в Хакасии станет спокойнее: снег преимущественно небольшой, порывы ветра до 14 м/с, а температура днем около -20 градусов. / meteonovosti.ru /



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