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На побережье Арктики сильные метели



ИА "Метеоновости" / 11:03 Воскресенье, 23 декабря



Циклонический вихрь, пришедший от Шпицбергена, обосновался в районе Земли Франца Иосифа. Прибрежным районам Архангельской области, Ямалу, Диксону и Таймыру досталась его южная часть. А над центральной Сибирью малоподвижный антициклон. Перепад атмосферного давления между центрами велик, что и стало причиной усиления ветра, до 18-23 м/с. Кроме метелей и снегопадов, этот циклон принес и теплый воздух. Но теплее стало лишь на побережье, а чуть южнее лютые морозы. Отклонение от нормы в районе Обской Губы до -12..-16 градусов. Этот регион в зоне метелей останется еще как минимум два дня. В понедельник, 24 декабря, в НАО порывы ветра 15-20 м/с, температура -8..-13 градусов. На Таймыре ветер до 18-23 м/с, днем -25..-30 градусов. / meteonovosti.ru /



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