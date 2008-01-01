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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:50 Воскресенье, 23 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться вблизи атмосферных фронтов. При облачной погоде ожидается временами снег. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -10..-5 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

В столичном регионе температура воздуха в пределах привычных значений. Атмосферное давление немного упадет, и будет несколько ниже климатической нормы. При облачной погоде пройдет снег. Влажность воздуха останется повышенной. При таком сочетании метеопараметров могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника, бронхов и легких. / meteonovosti.ru /
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Пн.
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