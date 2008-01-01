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Новости погоды
В Крыму сильные осадки, ветер и похолодание
ИА "Метеоновости" / 14:26 Суббота, 22 декабря
Циклон, уроженец Западной Европы, совершит марш-бросок и в воскресенье его центр окажется над Украиной. Именно он и станет виновником ухудшения погоды не только здесь, но и в Крыму.
На Украину циклон принесет небольшой мокрый снег с дождем, в восточной части осадки ожидаются более интенсивные, порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с.
Этот же циклон затянет небо облаками и в Крыму, зарядят дожди, местами сильные, отдельные районы окутает туман, ожидается усиление ветра в порывах 15-20 м/с.
В начале новой недели циклон отправится на северо-восток, а в Крыму дожди сменятся мокрым снегом, местами осадки ожидаются сильные, отложение мокрого снега, гололед, гололедица, сохранится сильный порывистый ветер до 20 м/с. Температура в течение суток понизится от +3 до -2, на Южном побережье не выше +7 градусов. / meteonovosti.ru /
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