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В Западной Сибири морозы крепнут день ото дня



ИА "Метеоновости" / 14:05 Суббота, 22 декабря



Антициклон, сформировавшийся в студеном воздухе Арктики, в воскресенье нырнет на восток Ханты-Мансийского округа, охватывая своим влиянием всю Западную Сибирь.



Вторжение арктического воздуха в автономных округах Тюменской области местами будет сопровождаться небольшим снегом, гололедно-изморозевыми явлениями, в отдельных районах ожидается усиление ветра в порывах 12-17 м/с, не исключены и слабые метели. Морозы будут набирать силу: на Ямале ночью к началу новой недели при прояснениях до -34, на крайнем востоке до -46 градусов. В среднем течении Оби в понедельник малооблачно и без осадков, ночью -32..-37, местами до -45 градусов, днем -30..-35, в отдельных районах до -42.



Арктический воздух стремится в южные районы региона. В воскресенье на юге Тюменской области местами еще с небольшим снегм, а в понедельник уже без осадков и усиление морозов ночью до -28..-33, местами до -38 градусов. Усилятся морозы и в Омской области ночью до -31..-36, местами до -41 градуса и без осадков.



Волна арктического воздуха доберется и до юго-восточных областей Западной Сибири. В начале новой недели в Новосибирской и Кемеровской областях ожидается сильный мороз с температурой ночью до -40, в Томской до -45 градусов. / meteonovosti.ru /



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