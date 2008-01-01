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Новости погоды

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В Туруханском районе рекордные холода

ИА "Метеоновости" / 13:41 Суббота, 22 декабря

  Циклон, который накануне располагался над Ямало-Ненецким округом, ушел на юго-восток, открыв дорогу студеному арктическому воздуху, который ворвался в Туруханский район. Среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений на 6-8 градусов. В ночь на 21 декабря морозы усиливались до -40 градусов, в Игарке было зафиксировано -47.8, в Советской Речке столбик термометра в плотную подобрался к -49 градусам. А вот в Туруханске была зафиксирована рекордно низкая температура для 21 декабря -47.5, что ниже предыдущего на 1.8 градуса почти что пятидесятилетней давности (1970 год).

В предстоящие сутки антициклон, сформировавшийся в арктическом воздухе, нырнет в среднее течение Оби. Туруханский район будет находиться на его восточной периферии. Облаков немного и без осадков, ветер северной четверти с порывами до 12 м/с продолжит качать студеный воздух и предстоящей ночью морозы окрепнут до -38..-43, местами до -53 градусов, да и днем не намного теплее, -30..-35, местами до -45 градусов. / meteonovosti.ru /
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