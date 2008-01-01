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О снежном покрове в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 13:17 Суббота, 22 декабря



В столичном регионе идет снег, на 9 часов утра в главной метеостанции Москвы высота снежного покрова составляет 24 см, в районе Измайлово 28 см.



В Подмосковье самый высокий снежный покров 30 см в Коломне, в Черустях 27 см. На севере и западе Московской области - в Клину и Можайске 19 см, Новый Иерусалим и Волоколамск 20-21 см, в Дмитрове 22 см.



Продолжающийся снег еще увеличит высоту снежного покрова на несколько см. / meteonovosti.ru /



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