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Новости погоды
О снежном покрове в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 13:17 Суббота, 22 декабря
В столичном регионе идет снег, на 9 часов утра в главной метеостанции Москвы высота снежного покрова составляет 24 см, в районе Измайлово 28 см.
В Подмосковье самый высокий снежный покров 30 см в Коломне, в Черустях 27 см. На севере и западе Московской области - в Клину и Можайске 19 см, Новый Иерусалим и Волоколамск 20-21 см, в Дмитрове 22 см.
Продолжающийся снег еще увеличит высоту снежного покрова на несколько см. / meteonovosti.ru /
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