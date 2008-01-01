Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
22 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:56 Суббота, 22 декабря

  В 12 часов на главной метеостанции города - ВДНХ - столбик термометра остановился у отметки -5.7 градуса, примерно столько же и в районе МГУ, в районе ТСХА и на Балчуге -5.3, в Тушино -5.4 градуса. продолжает сыпать небольшой снег, в районе ТСХА и МГУ - снег пока прекратился. Видимость на дорогах улучшилась: на ВДНХ и в Тушино до 4 км, в районе ТСХА 6 км, в районе МГУ и на Балчуге 10 км. Ветер юго-восточный, в районе ТСХА до 7 м/с.

Атмосферное давление пределах климатической нормы, относительная влажность воздуха немного понизилась, но по-прежнему остается повышенной и составляет 87%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-6
Сб.
22 дек.
-3
Вс.
23 дек.
-3
Пн.
24 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Клонкарри		 -52
Шелагонцы

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Агартала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100