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ИА "Метеоновости" / 12:56 Суббота, 22 декабря



В 12 часов на главной метеостанции города - ВДНХ - столбик термометра остановился у отметки -5.7 градуса, примерно столько же и в районе МГУ, в районе ТСХА и на Балчуге -5.3, в Тушино -5.4 градуса. продолжает сыпать небольшой снег, в районе ТСХА и МГУ - снег пока прекратился. Видимость на дорогах улучшилась: на ВДНХ и в Тушино до 4 км, в районе ТСХА 6 км, в районе МГУ и на Балчуге 10 км. Ветер юго-восточный, в районе ТСХА до 7 м/с.



Атмосферное давление пределах климатической нормы, относительная влажность воздуха немного понизилась, но по-прежнему остается повышенной и составляет 87%. / meteonovosti.ru /



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