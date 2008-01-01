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Дальний Восток не оставляют в покое снежные циклоны



ИА "Метеоновости" / 11:57 Суббота, 22 декабря



Волновой циклон из Приамурья стремительно продвигается на восток, местами засыпая снегом разной интенсивности и продолжительности, а в воскресенье выйдет на север Хабаровского края. Именно этим районам и достанется львиная доля снегопадов: небольшой снег, местами снег, сильный снег, на побережье ветер местами окрепнет в порывах 11-16 м/с.



Этот же циклон принесет снегопады и на Сахалин, на юго-западе они будут сопровождаться порывистым, до 15 м/с, ветром. Ко вторнику циклон достигнет Петропавловска-Камчатска.



Накануне у восточного побережья юга Камчатки кружил обширный циклон, который и прошелся очень сильным снегом, выпало до 30 мм осадков, штормовой ветер в порывах до 26 м/с, поднял метели. Сегодня циклон отправится на восток, но его влияние по-прежнему сказывается на полуострове, где продолжается снегопад. В воскресенье и понедельнику снег прекратится, но во вторник в краевом центре опять сильные снегопады, усиление ветра до 15-20 м/с, разыграются метели. / meteonovosti.ru /



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